Начальник дежурной части полиции подмосковного Пушкино покончил с собой

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Начальник дежурной части полиции подмосковного Пушкино найден мертвым у себя на даче. По данным управления МВД области, рядом с телом было найдено принадлежавшее ему оружие. Предположительно, он покончил с собой.

Начальник дежурной части подмосковного Пушкино найден мертвым у себя на даче. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Московской области.

Тело с огнестрельным ранением было обнаружено на одном из участков в дачном поселке "Лесной" в воскресенье. Полицейские установили, что погибший - начальник дежурной части полиции города Пушкино. Рядом с телом было обнаружено принадлежащее полицейскому оружие, зарегистрированное в установленном порядке.

"По предварительным данным, причиной смерти стало самоубийство. По данному факту проводится служебная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - сообщили в МВД.