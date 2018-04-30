Путин обсудил с Макроном иранскую ядерную программу

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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с французским коллегой Эмманюэлем Макроном. Стороны обсудили иранскую ядерную сделку, высказавшись за ее неукоснительное выполнение.

Президент России Владимир Путин обсудил иранскую ядерную сделку с французским коллегой Эмманюэлем Макроном. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Макрон проинформировал об итогах своего визита в США с акцентом на состоявшиеся переговоры по ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Президенты России и Франции высказались за сохранение плана и его неукоснительное выполнение", - говорится в сообщении.

Стороны также обсудили другие актуальные вопросы международной и двусторонней повестки.