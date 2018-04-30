Президент Армении готов без проволочек утвердить избранного премьера

Теги: Политика премьер-министр армения парламент

Вся парламентская оппозиция Армении поддержит кандидатуру Никола Пашиняна на внеочередных выборах премьер-министра. Лидер протестного движения заручился голосами крупнейшей оппозиционной фракции "Царукян".

Как сообщил "ТВ Центр", теперь против Пашиняна может выступить лишь правящая Республиканская партия, где впрочем, уже заявили, что не станут выдвигать своего кандидата. Голосование намечено на завтра. О готовности без проволочек утвердить избранного парламентом главу правительства уже сообщил президент Армен Саркисян. В центре Еревана по-прежнему продолжаются митинги против действующей власти, однако обстановка спокойная.