Порошенко объявил о завершении режима АТО в Донбассе

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Президент Украины Петр Порошенко объявил о смене режима антитеррористической операции на операцию Объединенных сил. Он отметил, что режим АТО, начавшийся в 2014 году, завершился. Украинский лидер подписал приказ о начале операции Объединенных сил.

В Донбассе завершился режим антитеррористической операции. Об этом написал на своей странице в Facebook президент Украины Петр Порошенко.

"Сегодня, 30 апреля, формат АТО изменился на операцию Объединенных сил. Руководство силами и средствами ВСУ возлагается на командующего Объединенных сил. Таким образом, завершился режим АТО, начавшийся в апреле 2014 года", - говорится в сообщении.

Украинский лидер подписал приказ о начале операции Объединенных сил "по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях".

"Уверен в том, что это не просто смена формата. Это новые возможности защиты украинской территории, украинских граждан", - заявил Порошенко.

Президент подчеркнул, что Украина будет бороться за каждый клочок земли, каждого гражданина, "который остался на оккупированной территории".

"Мы сделаем все возможное, чтобы как можно быстрее земля временно оккупированного Донбасса и аннексированного Крыму вернулась под суверенитет Украины", - сказал он.