СКР начал проверку по факту аварийной посадки Ил-38 в Жуковском

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Следственный комитет России проверяет обстоятельства аварийной посадки самолета Ил-38 без передней стойки шасси в Жуковском. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Следствие проводит проверку по факту аварийной посадки Ил-38 в подмосковном Жуковском. Об этом сообщило агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника руководителя управления Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР Елену Марковскую.

"Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России организована доследственная проверка по факту аварийной посадки самолета Ил-38 в аэропорту Жуковский", - сказала она.

Следствие установило. что 28 апреля при заходе на посадку у Ил-38 не выпустилась передняя стойка шасси. Принятые экипажем меры результатов не дали, в связи с чем командир воздушного судна принял решение сажать самолет с убранной стойкой. Как отметила представитель СК, благодаря опыту и мастерству командира экипажа в результате посадки никто не пострадал, самолет получил незначительные повреждения.

"Следствием организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сказала она.