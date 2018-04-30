Трамп хочет встретиться с Ким Чен Ыном на границе Северной и Южной Кореи
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Президент США Дональд Трамп отметил, что проведение его встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Доме мира на границе между Северной и Южной Кореей. В своем сообщении американский президент отметил, что "просто спрашивает".
Президент США Дональд Трамп хочет встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Доме мира на границе между Северной и Южной Кореей. Об этом американский президент написал в своем Twitter.
Numerous countries are being considered for the MEETING, but would Peace House/Freedom House, on the Border of North & South Korea, be a more Representative, Important and Lasting site than a third party country? Just asking!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 апреля 2018 г.
"Множество стран рассматривается в качестве места для встречи, но будет ли Дом мира/Дом свободы на границе Северной и Южной Кореи более показательным и важным местом, чем какая-то третья страна? Просто спрашиваю", - говорится в сообщении.
Трамп заявлял, что его встреча с Ким Чен Ыном, возможно, состоится "в начале июня или даже раньше". Также он обращал внимание на то, что северокорейская сторона заинтересована в проведении встречи "как можно скорее".
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