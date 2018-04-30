15:57, 30 апреля 2018

Трамп хочет встретиться с Ким Чен Ыном на границе Северной и Южной Кореи

Теги:  Политика  сша  кндр  трамп  переговоры

Президент США Дональд Трамп отметил, что проведение его встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Доме мира на границе между Северной и Южной Кореей. В своем сообщении американский президент отметил, что "просто спрашивает".

Президент США Дональд Трамп хочет встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Доме мира на границе между Северной и Южной Кореей. Об этом американский президент написал в своем Twitter.

"Множество стран рассматривается в качестве места для встречи, но будет ли Дом мира/Дом свободы на границе Северной и Южной Кореи более показательным и важным местом, чем какая-то третья страна? Просто спрашиваю", - говорится в сообщении. 

Трамп заявлял, что его встреча с Ким Чен Ыном, возможно, состоится "в начале июня или даже раньше". Также он обращал внимание на то, что северокорейская сторона заинтересована в проведении встречи "как можно скорее".

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