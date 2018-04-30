Макрон написал твит на русском языке после разговора с Путиным

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Президент Франции Эмманюэль Макрон написал сообщение в Twitter на русском языке после разговора с российским лидером Владимиром Путиным. Он отметил, что Иран никогда не должен обладать ядерным оружием, так как от этого зависит стабильность в регионе и международная безопасность.