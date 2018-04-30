Макрон написал твит на русском языке после разговора с Путиным
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Президент Франции Эмманюэль Макрон написал сообщение в Twitter на русском языке после разговора с российским лидером Владимиром Путиным. Он отметил, что Иран никогда не должен обладать ядерным оружием, так как от этого зависит стабильность в регионе и международная безопасность.
Президент Франции Эмманюэль Макрон после телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным написал сообщение в Twitter на русском языке.
Телефонный разговор с Владимиром Путиным, для нового обсуждения состояния дел. Иран никогда не должен обладать ядерным оружием. От этого зависят стабильность региона и международная безопасность. Мы работаем над этим, как мы должны поработать и для справедливого мира в Сирии. https://t.co/eqHTq39x2F— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 30 апреля 2018 г.
Ранее в пресс-службе Кремля сообщили о телефонном разговоре Путина и Макрона. Стороны обсудили сделку с Ираном по атому.