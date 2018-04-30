16:37, 30 апреля 2018

Макрон написал твит на русском языке после разговора с Путиным

Теги:  Политика  путин  франция  россия  макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон написал сообщение в Twitter на русском языке после разговора с российским лидером Владимиром Путиным. Он отметил, что Иран никогда не должен обладать ядерным оружием, так как от этого зависит стабильность в регионе и международная безопасность.

Президент Франции Эмманюэль Макрон после телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным написал сообщение в Twitter на русском языке.  

Ранее в пресс-службе Кремля сообщили о телефонном разговоре Путина и Макрона. Стороны обсудили сделку с Ираном по атому.  

Другие новости

В других СМИ