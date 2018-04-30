В акции против блокировки Telegram приняли участие 7,5 тысячи человек

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В согласованной с властями столицы акции против блокировки Telegram приняли участие 7,5 тысячи человек. Как сообщили в пресс-службе МВД города, охрану правопорядка во время мероприятия обеспечивали сотрудники полиции вместе с представителями Росгвардии.

В акции против блокировки Telegram на проспекте Сахарова в Москве приняли участие 7,5 тысячи человек. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД столицы.

"На проспекте Академика Сахарова завершилось согласованное властями города Москвы публичное мероприятие. В нем приняли участие 7500 человек", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что охрану правопорядка и безопасности граждан обеспечивали сотрудники полиции совместно с представителями Росгвардии.