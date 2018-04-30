В результате столкновения пяти автомобилей в Подмосковье пострадали пять человек

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В результате столкновения пяти автомобилей в Серпуховском районе Подмосковья пострадали пять человек. ДТП произошло на 102-м километре Старого Симферопольского шоссе.

В результате столкновения пяти автомобилей в Серпуховском районе Подмосковья пострадали пять человек. Об этом сообщило агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

"В 16:10 в Серпуховском районе на 102 километре Старого Симферопольского шоссе произошло столкновение пяти транспортных средств. В результате аварии ранено пять человек", - говорится в сообщении.

В министерстве призвали водителей быть внимательными на дорогах и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.