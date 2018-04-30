Лидер армянской оппозиции стал единственным кандидатом на пост премьера

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В понедельник вечером завершился срок выдвижения кандидатов на пост премьер-министра. Единственным кандидатом стал лидер оппозиционного движения Никол Пашинян. Для избрания на пост премьера он должен получить не менее 53 голосов депутатов парламента.

Лидер армянской оппозиции Никол Пашинян стал единственным кандидатом на пост премьер-министра. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря парламента республики Арсена Бабаяна.

"Единственным кандидатом является Никол Пашинян", - сказал он.

В понедельник в 18:00 (17:00 по московскому времени) закончился срок выдвижения кандидатов на пост премьер-министра. Для избрания главой правительства Пашиняну необходимо набрать в парламенте не менее 53 голосов депутатов.

Пашинян провел телефонный разговор с помощником госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Уэссом Митчеллом. Дипломат отметил, что американское правительство готово тесно сотрудничать с новым правительством Армении.

Как рассказал пресс-секретарь партии "Гражданский договор", официальный представитель Пашиняна Тигран Авинян, у него нет сомнений, что правящая партия поддержит кандидатуру оппозиционного лидера.

"Я думаю, что Республиканская партия 1 мая будет голосовать в интересах Армении и армянского народа. Я в этом не сомневаюсь", - сказал он ТАСС.