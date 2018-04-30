Теги: Общество иран суд интернет запрет

Суд в Иране запретил использование мессенджера Telegram. Решение было принято с целью противодействия "неподконтрольной" деятельности сервиса и в связи с его превращением в "надежное прибежище" для деятельности международных террористических группировок и преступников.

В Иране суд запретил использование мессенджера Telegram. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на заявление суда.

Согласно решению, на мессенджер поступали неоднократные жалобы от граждан страны, а сам сервис не соблюдал законодательство Ирана. Решение о блокировке было принято с целью противодействия "неподконтрольной" деятельности Telegram и в связи с превращением мессенджера в "надежное прибежище" для преступников и террористов.

"Террористические атаки, в том числе совершенные группировкой ИГ (запрещена в России), в иранском парламенте и на территории мавзолея имама Хомейни, а также действия враждебных групп в январе этого года в ходе беспорядков, в результате которых погибли и пострадали граждане и был нанесен материальный ущерб, и большая часть подрывающих безопасность страны действий организовывались и координировались через этот мессенджер", - говорится в решении суда.

Также в суде сочли, что работа мессенджера сеяла противоречия между различными слоями общества по темам расовой и энтической принадлежности. Сам сервис служил средством, с помощью которого население страны подстрекалось к бунту. Также решение принималось, потому что с помощью мессенджера осуществлялась контрабанда наркотиков и других запрещенных товаров, он использовался для агитации против текущего строя в Иране, а также угрожал безопасности страны, так как его используют террористы.