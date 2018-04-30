18:56, 30 апреля 2018

США доставили на Украину противотанковые ракетные комплексы Javelin

Теги:  Политика  сша  оружие  украина  госдеп

На Украину доставлены американские противотанковые ракетные комплексы Javelin. Поставки оружия Киеву были одобрены администрацией США в 2017 году.

На Украину доставили американские противотанковые ракетные комплексы Javelin. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на официального представителя госдепартамента. 

"Мы их доставили", - сказал он.

Ранее о доставке ракетных комплексов сообщил ряд СМИ. Поставки оружия Украине были одобрены администрацией США в 2017 году. 

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