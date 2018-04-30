США доставили на Украину противотанковые ракетные комплексы Javelin
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На Украину доставлены американские противотанковые ракетные комплексы Javelin. Поставки оружия Киеву были одобрены администрацией США в 2017 году.
На Украину доставили американские противотанковые ракетные комплексы Javelin. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на официального представителя госдепартамента.
"Мы их доставили", - сказал он.
Ранее о доставке ракетных комплексов сообщил ряд СМИ. Поставки оружия Украине были одобрены администрацией США в 2017 году.