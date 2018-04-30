Юлия Самойлова отправилась в Португалию на "Евровидение-2018"

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Певица Юлия Самойлова отправилась в Португалию, где пройдет конкурс "Евровидение". В ближайшее время в Лиссабоне начнутся репетиции перед конкурсом. Первый полуфинал "Евровидения-2018" состоится 8 мая, второй, в котором выступит Самойлова - 10 мая. Финал конкурса пройдет 12 мая.

Певица Юлия Самойлова, представляющая Россию на "Евровидении-2018", отправилась в Португалию, где в ближайшее время начнутся репетиции перед конкурсом. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на видеоролик исполнительницы в Instagram.

"Мы проходим регистрацию. Все очень здорово, немного волнительно. Пожелайте нам удачи", - сказала Самойлова.

Конкурс "Евровидение" в этом году пройдет в Португалии на арене Parque das Nacoes в Лиссабоне. Первый полуфинал состоится 8 мая, второй, в котором выступит представительница России - 10 мая. Финал "Евровидения" пройдет 12 мая.