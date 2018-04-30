В швейцарских Альпах из-за непогоды погибли четверо туристов

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Из-за непогоды в швейцарских Альпах погибли четверо туристов и пострадали еще 10 человек. Инцидент произошел на горнолыжной тропе Шамони-Церматт. Внезапная непогода застала в горах 10 туристов с гидом. Еще четверо человек не смогли добраться до хижины, где можно было заночевать.

Из-за непогоды в швейцарских Альпах погибли четверо туристов. Еще 10 человек получили сильное обморожение. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на полицию кантона Валэ.

Инцидент произошел на горнолыжной тропе Шамони-Церматт. Внезапная непогода застала 10 туристов с гидом в горах. Еще четыре человека не смогли вовремя добраться до хижины, где можно было заночевать. Погибли четыре человека, еще пятеро госпитализированы в критическом состоянии. Пострадали граждане Франции, Италии и Германии.