Трамп попросил у Меркель совета по общению с Путиным

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Президент США Дональд Трамп попросил канцлера Германии Ангелы Меркель совета по поводу того, как ему лучше взаимодействовать с российским лидером Владимиром Путиным. Это произошло во время встречи на прошлой неделе в Вашингтоне.

Во время состоявшейся на прошлой неделе встречи президент США Дональда Трамп попросил у канцлера Германии Ангелы Меркель совета по поводу того, как ему лучше общаться с российскими лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на CNN.

Источники отметили, что разговор Трампа и Меркель местами был напряженным. При этом, неизвестно, какой совет могла дать канцлер ФРГ своему собеседнику. По данным издания, "официальные лица дали понять, что президент временами на самом деле, как казалось, не слушал ответов".

Кроме того, Трамп поднял тему торговли и расходов на оборону. Он раскритиковал Берлин за излишний протекционизм в торговле, а также подчеркнул, что властям ФРГ следует направлять больше средств на военные нужды.

Перед началом встречи с Меркель Трамп заявил, что проводил очень жесткий курс в отношении России, однако высказался при этом за нормализацию отношений с Москвой.

Позднее представители Белого дома опровергли утверждения CNN относительно содержания беседы лидеров.

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