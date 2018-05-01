МРОТ сравнялся с прожиточным минимумом

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В России с 1 мая размер минимальной оплаты труда сравнялся с прожиточным минимумом. Он возрос до 11 163 рублей. До этого МРОТ составлял 9 489 рублей.

Размер минимальной оплаты труда (МРОТ) в России сравнялся с прожиточным минимумом. Он возрос до 11 163 рублей, а до этого составлял 9 489 рублей, передает "Интерфакс".

Минтруд сообщил, что повышение коснется 1,6 миллиона работников бюджетного сектора экономики и 1,4 миллиона работников реального сектора. Для повышения минимального размера оплаты труда до уровня прожиточного минимума потребуется дополнительно почти 40 миллиардов рублей из федерального и региональных бюджетов.

"Это решение очень долго вырабатывалось, и я бы сказал, оно стало таким решением, которое восстанавливает историческую справедливость. МРОТ будет направлен не только на бюджетную сферу, но в большей части это коснется трех миллионов человек, которые работают в бюджетной сфере. И он значительно позволит поддержать тех, кто работает на низкооплачиваемых профессиях", - рассказал заместитель председателя комитета Госдумы России по труду, социальной защите и по делам ветеранов Михаил Терентьев.