Спущенный с генконсультва России в США флаг передадут посольству

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Флаг России, спущены с генконсульства нашей страны в Сиэтле будет передан российскому посольству в США. Об этом рассказал представитель Госдепа. По его словам, резиденция с 1 апреля лишалась своего статуса, и оставлять там российский флаг было неуместно.

Представитель Госдепартамента США рассказал, зачем американская сторона сняла флаг России со здания резиденции генконсула в Сиэтле. Это было сделано после запрета на работу учреждения с 1 апреля. В этот день резиденция лишилась своего статуса и "оставлять там развевающийся российский флаг неуместно", передает РИА Новости.

По его словам, американские дипломаты предлагали российской стороне снять государственный символ, но получили отказ.

"Поскольку русские не отнеслись к своему флагу с уважением, мы сделали это за них", — подчеркнул чиновник.

Он добавил, что сотрудники внешнеполитического ведомства "с уважением" спустили флаг в субботу вечером. Теперь его передадут в посольство России в Вашингтоне.

Вместе с тем, в российском посольстве назвали эти действия неприемлемыми и противозаконными. Там подчеркнули, что они грубо нарушают нормы международного права. Также там напомнили, что резиденция генконсула является собственностью России и неприкосновенна. Дипломаты призвали вернуть полотнище на флагшток.

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