Собянин поздравил москвичей с Первым мая

Один из самых популярных праздников, не только в России, но и во всём мире. Более, чем 140 стран во вторник отмечают Первое мая.

В России день весны и труда традиционно встречают массовыми митингами и демонстрациями. Народные гуляния, концерты, ярмарки, а ещё самые разные творческие конкурсы и спортивные состязания проходят по всей стране - от Камчатки до Калининграда, передает "ТВ Центр".

Одними из первых праздник начали отмечать жители Приморья. С флагами, воздушными шарами и транспарантами на улицы городов вышли представители профсоюзов, студенты, активисты общественных организаций. Во Владивостоке, даже несмотря на пасмурную погоду, в торжественном шествии приняли участие около 30 тысяч человек. Первомайские акции состоялись в Южно-Сахалинске и Хабаровске. В разгаре - праздничные гуляния в Крыму.

Главные торжества во вторник, конечно, проходят в Москве. По случаю 1 мая в городе запланированы более 300 мероприятий. Одно из них - традиционное шествие профсоюзов. В самом сердце столицы на Красной площади собрались более 120 тысяч человек. Это не только представители предприятий, но и молодёжных организаций, а также политические деятели и ветераны труда.

Первые колонны стартовали от станции метро "Новокузнецкая". Далее пестрая лента демонстрантов растянулась по Большой Ордынке, Москворецкому мосту, а закончился марш у стен Государственного исторического музея. В общей сложности колонны прошли почти два километра. Расстояние, которое без труда преодолели, как самые маленькие москвичи, так и ветераны труда.

Первомайское шествие на Красной площади проходит уже пятый раз. Традицию возродили после 23-летнего перерыва. Теперь мероприятие называется Шествием московских профсоюзов. Хотя большинство собравшихся именуют его по старинке - Демонстрацией трудящихся. Врачи, учителя, железнодорожники и строители: в шествии приняли участие крупнейшие предприятия столицы.

Ко Дню весны украсили и саму столицу. Подробнее об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, который возглавил одну из колонн.

"Люди хотят мирного неба над головой, люди хотят достойной оплаты труда и приходят на этот праздник с хорошим весенним настроением. Сегодня под этим лозунгом собрались десятки тысяч москвичей. Я поддерживаю их настроение, их надежду, их требования. И сделаю все от меня зависящее, чтобы простые москвичи жили лучше, а Москва процветала. С праздником друзья! С первым мая", - заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Изначально, когда согласовывали шествие, речь шла о 120 тысячах человек. Однако глядя на кадры с мероприятия, появляется ощущение, что людей пришло намного больше. Некоторые приехали из Подмосковья, кто-то из других городов страны. Поддержать трудящихся вышли и представители партии "Единая Россия".

"Первое мая - это день, который одновременно является и праздничным, и днём выдвижения требований. Сто лет [исполняется] в этом году, как Первое мая отмечается, как государственный праздник", - отметил депутат Госдумы, первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

Для наших предков это время считалось началом нового сезона полевых работ. Как раз в эти дни доставали инвентарь и начинали сажать картошку. Теперь 2 мая россияне, по традиции, выбираются на так называемые маёвки. Тем более, погоду обещают самую жаркую.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".