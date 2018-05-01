Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию с иранской ядерной сделкой

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Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили ситуацию вокруг иранской ядерной сделки. Разговор состоялся по инициативе израильской стороны.

Ситуацию вокруг иранской ядерной программы обсудили по телефону Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху. Российский президент и премьер Израиля подтвердили общую позицию по необходимости следовать принятому на международном уровне так называемому "совместному плану действий". Разговор состоялся по инициативе израильской стороны, сообщает "ТВ Центр".

В понедельник Нетаньяху обвинил Тегеран в возобновлении секретной военно-ядерной программы. В качестве доказательств премьер привёл данные разведки. К предоставленной информации серьёзно отнеслись в Вашингтоне. Госсекретарь США Майк Помпео назвал документы подлинными, но заявил, что их изучение займёт несколько месяцев.

В свою очередь, глава европейской дипломатии Фредерика Могерини подчеркнула, что пока не видит повода подозревать Иран в нарушении обязательств в рамках соглашения по атому.