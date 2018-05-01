Армения приготовилась к выборам нового премьера

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В Армении парламент готовится к избранию премьер-министра. В понедельник единственный кандидат на этот пост - лидер протестного движения Никол Пашинян - выступил перед депутатами правящей Республиканской партии и рассказал о политическом курсе страны, в случае если он займет пост главы правительства. Лидер протестного движения уже заручился поддержкой всей парламентской оппозиции, но этого недостаточно.

От акций неповиновения уже отказались. Вся политическая деятельность - в кабинетах Национальной ассамблеи. 30 апреля фракции парламента провели последние консультации перед выборами премьера, передает "ТВ Центр".

Единственный кандидат на пост главы правительства - Никол Пашинян. Его выдвинуло объединение "Елк". В понедельник он впервые за две недели сменил камуфляжную майку на пиджак.

"По вопросу состава правительства пока ничего конкретного не решено. Я всего лишь кандидат в премьеры. Но первым моим шагом станет формирование гарантий по проведению законных, честных и справедливых выборов", - рассказал кандидат на пост премьера Армении, лидер оппозиции Никол Пашинян.

Фракции обсуждали не только кандидатуру будущего премьера, но и в целом задачи, которые необходимо будет решить новому правительству. В том числе для большинства важно остаться в партнёрских отношениях с Россией и продолжить сотрудничество в рамках ЕАЭС и ОДКБ.

"Никаких индивидуальных вопросов затронуто не было. С учётом всех факторов, недостатков которые были, проблемы которые мы считаем что были системные проблемы все эти проблемы до этого были обсуждены и мы должны найти мудрое решение", - отметил депутат фракции "Царукян" в Парламенте Армении Микаел Мелкумян.

Никол Пашинян сейчас может рассчитывать на 47 голосов. Именно столько мандатов у объединения "Елк", фракции "Царукян" и Революционной федерации. Для избрания премьером лидеру оппозиции нужно заручиться поддержкой еще шести депутатов от Республиканской партии, у которой большинство в парламенте.

"Многое будет зависеть от того, насколько кандидат в премьеры чётко и ясно выразит свою позицию по актуальным вопросам внешней и внутренней повестки дня для Армении. Сам факт такой встречи говорит о том, что политические процессы в Армении возвращаются в конструктивное русло", - отметил председатель постоянной комиссии Национального Собрания Армении по международным отношениям Армен Ашотян.

В понедельник в 17:00 в Ереване возобновились протесты. Многотысячные колонны прошли маршем от площади национального героя Нжде до площади республики, где состоялся очередной митинг.

Депутаты пообещали, что выборы состояться в любом случае. То есть кворум будет - вопрос лишь в результатах. Пашинян, в свою очередь, пообещал в любом случае вечером 1 мая прийти на площадь Республики чтобы отпраздновать свою победу или продолжить акции протеста.

Никита Васильев, Константин Степанов-Молодов, Дмитрий Власов, "ТВ Центр", Ереван, Армения.