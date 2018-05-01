Трамп отложил введение пошлин на поставки стали и алюминия из ЕС

Теги: В мире сша евросоюз меркель трамп

Введение повышенных пошлин на ввоз в США стали и алюминия из Евросоюза, Канады и Мексики отложено до 1 июня. Такое решение принял Дональд Трамп, намеревавшийся ужесточить правила импорта с 1 мая.

Зачем Ангела Меркель впервые за 13 лет нахождения у власти пересекла на прошлой неделе Атлантику, лучше всех понимали, пожалуй, промышленники. Договориться с Дональдом Трампом в политических вопросах крайне сложно, но канцлер дерзнула решить экономические. Президент США грозился ввести высокие пошлины на ввозимые из стран ЕС и ряда других государств сталь и алюминий уже 1 мая. Но поездка, судя по всему, прошла удачно: ввод пошлин во вторник перенесли, по крайней мере, на месяц, передает "ТВ Центр".

На встрече лидеры Германии и США обсуждали, как выясняется, не только денежные вопросы. По информации CNN, Трамп спрашивал у Меркель, как вести себя с президентом России Владимиром Путиным. Об этом журналистам якобы сообщили источники, знакомые с ходом переговоров. Что сказала мистеру президенту немецкий канцлер, правда, неизвестно. Возможно, ему стоило бы дать совет не нагнетать обстановку. Но остановиться Трамп уже не может.

Накануне, 30 апреля, с резиденции генконсула России в Сиэтле без лишних церемоний сняли государственный флаг, наплевав на то, что резиденция является собственностью Российской Федерации. Американские дипломаты напомнили, что лишили здание дипломатического статуса, они уверены в своей правоте.

"Поскольку резиденция генерального консула более не имеет статуса резиденции главы консульского учреждения, было бы неправомочно оставлять реять там российский флаг", - говорится в сообщении Госдепартамента.

Выстроить понятные позитивные отношения у Трампа не получается не только с зарубежными партнёрами, но даже внутри своей же администрации. Выяснилось, что глава аппарата Белого дома не раз называл президента "идиотом". Джон Келли нелицеприятно высказывался о его интеллекте в беседах с коллегами. Об этом телеканалу NBC рассказали несколько его подчинённых. Это, разумеется, негативно сказалось на дисциплине. Впрочем, официальный представитель Белого дома Сара Сандерс, после выхода публикации, заявила, что отношения Трампа и Келли просто хотят очернить, чтобы отвлечь внимание от многочисленных успехов президента. Защищать ей скоро придётся и адвоката главы государства. Он, якобы, угрожал порноактрисе Сторми Дэниелс за распространение сведений о романе с Дональдом Трампом. По её словам, у них была интимная связь в то время, когда президент уже был женат на Мелании.

"Всем привет! На протяжении многих лет мистер Коэн вёл себя так, словно он стоит выше закона. Он открыто считал себя тем, кто решает вопросы за Трампа. Он никогда не думал, что такой маленький человек, или, особенно, маленькая женщина может иметь значение. Положим этому конец. Мой адвокат и я стремимся к тому, чтобы все узнали правду. Спасибо большое", - отметила Дэниэлс.

Впрочем, шансов на успех у мисс Дэниелс, судя по всему, не так много. Удивить кого-либо в США интимной связью с Трампом бывшей стриптизёрше будет непросто.

Евгения Карих, "ТВ Центр".