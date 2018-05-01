Собянин на встрече в Большом театре поздравил ветеранов с наступающим Днем Победы

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Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил участников торжественной встречи ветеранов Великой Отечественной войны и боевых действий с наступающим Днем Победы. Он встретился с ними в Большом театре.

В столице идут последние приготовления к одной из самых важных для россиян дат - 9 мая. С наступающим праздником Великой победы ветеранов и участников боевых действий во вторник поздравил Сергей Собянин, сообщает "ТВ Центр".

Мэр Москвы встретился с ними в Большом театре в самом центре столицы. На встречу приглашены фронтовики - участники сражений Великой Отечественной, Герои Советского Союза и ветераны военной службы. Сергей Собянин рассказал о том, как в Москве будут отмечать День Победы.

"В преддверии праздника Победы хочу поздравить вас с этим замечательным событием. Как всегда, на Красной площади пройдет парад, на котором, я надеюсь, вы будете присутствовать. С праздником, дорогие мои, успехов и хорошего настроения", - сказал мэр Москвы.