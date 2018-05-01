На церемонию вручения дипломов в университете в США прилетели пеликаны

Теги: В мире сша животные

Во время церемонии вручения дипломов в калифорнийском Университете Пеппердайн на мероприятие прилетели два пеликана. Охрана попыталась изолировать птиц. В результате пеликаны с мероприятия улетели.

Необычные гости вызвали смятение среди собравшихся на церемонии вручения дипломов в калифорнийском Университете Пеппердайн, сообщает "ТВ Центр".

Когда выпускники, преподаватели и гости собрались на газоне в районе Малибу, в небе появились два пеликана. Птицы спланировали прямо в толпу, видимо, обнаружив там какую-то еду. После этого пернатые участники вышли на красную дорожку, где их попыталась изолировать охрана. В конце концов, в сопровождении сотрудников в штатском под восторженные крики толпы пеликаны с мероприятия удалились.