Объявлен состав сборной России на чемпионат мира по хоккею

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Тренерский штаб сборной России назвал список игроков, которые поедут в Данию на чемпионат мира. В него, в частности, вошли пять игроков из клубов НХЛ.

Стал известен состав сборной России по хоккею, которым наша команда будет выступать на чемпионате мира 2018 года в Дании. Он появился на сайте Федерации хоккея России (ФХР).

Вратари: Василий Кошечкин ("Металлург"), Илья Сорокин (ЦСКА), Игорь Шестеркин (СКА).

Защитники: Никита Нестеров, Богдан Киселевич (оба – ЦСКА), Никита Зайцев ("Торонто"), Владислав Гавриков, Динар Хафизуллин, Егор Яковлев (все – СКА), Алексей Береглазов ("Металлург"), Никита Трямкин ("Автомобилист").

Нападающие: Павел Дацюк, Никита Гусев, Александр Барабанов, Илья Каблуков (все – СКА), Кирилл Капризов, Михаил Григоренко, Сергей Андронов, Максим Шалунов (все – ЦСКА), Евгений Дадонов, Максим Мамин (оба – "Флорида"), Артем Анисимов ("Чикаго"), Павел Бучневич ("Рейнджерс"), Никита Сошников ("Сент-Луис"), Алексей Бывальцев ("Амур"), Илья Михеев ("Авангард").

Чемпионат мира пройдет в Дании с 4 по 20 мая. В турнире российские хоккеисты будут участвовать под руководством нового главного тренера Ильи Воробьева, который сменил на этом посту Олега Знарка.

Знарок одержал победу в хоккейном турнире на Олимпиаде-2018. За российскую команду на том соревновании выступали исключительно игроки КХЛ.