Два человека пострадали при пожаре на юге Москвы

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Не менее двух человек пострадали в результате пожара в квартире дома на юге Москвы. Возгорание уже ликвидировано.

Пожар произошел в квартире в столичном районе Братеево. Как передает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах, пострадали два человека.

Возгорание произошло в квартире дома на улице Борисовские пруды. Площадь пожара составила пять квадратных метров. Горели личные вещи. В результате происшествия два человека пострадали.

Сейчас пожар уже ликвидирован.