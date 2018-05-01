Появилось видео обрушения 26-этажного дома с жителями в Бразилии

Пожар произошел в 26-этажной высотке в бразильском Сан-Паулу. В результате дом обрушился. По словам очевидцев, внутри находились люди. В Сети появилось видео инцидента.

В Сан-Паулу в Бразилии из-за пожара обрушился 26-этажный жилой дом. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на издание Metro. В результате произошедшего могут быть жертвы.

В Сети выложили видео инцидента. Огонь полностью охватил примерно десять нижних этажей, из окон которых вырывалось пламя. В итоге конструкции здания не выдержали и сложились. Стоявшие рядом пожарные машины заволокло пылевым облаком.

О том, сколько именно людей находилось в здании в момент пожара и обрушения, неизвестно. По словам очевидцев, после начала возгорания были слышны крики о помощи. Власти считают, что число жертв может оказаться большим.

Всего в доме было зарегистрировано 50 семей. Пустовавшие квартиры занимали бездомные.