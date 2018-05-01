Инспекторы МАГАТЭ не выявили нарушений в Иране за время действия ядерной сделки

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Инспекторы МАГАТЭ ни разу не выявили нарушений в Иране за два с лишним года функционирования ядерной сделки. Об этом заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Инспекторы МАГАТЭ работают в Иране почти на постоянной основе. За два с лишним года функционирования ядерной сделки они не выявили нарушений, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, передает РИА Новости.

"Инспекторы МАГАТЭ находятся в Иране, фактически на постоянной основе. Половина всей их проверочной деятельности в рамках агентства падает на Иран. Никаких нарушений инспекторы за два с лишним года функционирования ядерной сделки не выявили", - отметил Ульянов.

Между тем, в самом МАГАТЭ не спешат давать публичную оценку заявлениям премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о ядерных разработках Ирана в обход контроля агентства, передает ТАСС.

"МАГАТЭ в соответствии со своей стандартной практикой оценивает всю имеющуюся у нее информацию, касательно соглашения о гарантиях. Однако МАГАТЭ старается публично не обсуждать вопросы, связанные с любой такой информацией", - отметил официальный представитель агентства.

Ранее премьер-министр Израиля обвинил Иран в сокрытии программы и архивов по ядерному оружию и выразил уверенность в том, что Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) основан на лжи Тегерана.

Между тем, Израиль уже пригласил профессиональную группу из России для ознакомления с представленными Нетаньяху документами по иранской ядерной программе.