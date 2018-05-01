Демонстрация профсоюзов в Москве собрала 130 тысяч человек

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Россия во вторник отмечает Праздник весны и труда. По всей стране - от Камчатки до Калининграда - проходят первомайские митинги и шествия, а ещё ярмарки, разные творческие конкурсы и спортивные состязания. В общей сложности участие в них принимают почти три миллиона человек. Самые масштабные народные гуляния, по традиции, в Москве. Демонстрация профсоюзов в центре столицы собрала около 130 тысяч человек.

Первомайское шествие на Красной площади прошло уже в пятый раз. Традицию возродили после 23-летнего перерыва. За это время праздник окончательно утратил свой политический подтекст и смахнул флёр советского времени. В первых рядах колонны – молодежь, сообщает "ТВ Центр".

Врачи, пожарные, полицейские, несмотря на свой возраст, уже доказали верность профессии. Все они - победители ежегодного конкурса "Московские мастера". Лучшие из лучших возглавили главное шествие страны.

Пестрая лента демонстрантов растянулась по Большой Ордынке, Москворецкому мосту. Всего в шествии приняли участие более 120 тысяч человек. Многие приехали специально из других городов, чтобы плечом к плечу под торжественные марши пройти эти два километра. Расстояние, которое с лёгкостью преодолели как самые маленькие москвичи, так и ветераны труда. Завершилось шествие у стен Государственного исторического музея.

Официально мероприятие называется шествием московских профсоюзов, хотя старшее поколение именует его по привычке - демонстрацией трудящихся. На главную площадь страны вышли работники крупнейших предприятий. Выделиться в такой пёстрой толпе непросто. Кто-то принёс с собой гармонь, кто-то облачился в цвета российского триколора или даже народные костюмы.

Единство, солидарность, труд - гарантия успешного развития и лозунг этого Первомая. Праздник - не только повод собраться всем вместе, но и день, когда профсоюзы выдвигают главные народные требования. Голос трудящихся выслушал и мэр Москвы Сергей Собянин, который возглавил одну из колонн.

"Люди хотят мирного неба над головой, люди хотят достойной оплаты труда и приходят на этот праздник с хорошим весенним настроением. Сегодня под этим лозунгом собрались десятки тысяч москвичей. Я поддерживаю их настроение, их надежду, их требования. И сделаю все, от меня зависящее, чтобы простые москвичи жили лучше, а Москва процветала", - заявил Сергей Собянин.

Перспективы развития столицы мэр города обсудил с генеральным секретарем Международной конфедерации профсоюзов. Шарон Барроу, несмотря на непростую политическую обстановку, все же прилетела в Москву. Поддержать трудящихся вышли и представители "Единой России".

"Первое мая - это день, который одновременно является и праздничным, и днём выдвижения требований. Сто лет в этом году, как 1 мая отмечается, как государственный праздник", - отметил депутат Госдумы, первый заместитель руководителя фракции "Единой России" Андрей Исаев.

В подтверждение тому - народные гуляния, концерты, ярмарки, которые проходят по всей стране. Во Владивостоке, даже несмотря на пасмурную погоду, в торжественном шествии приняли участие около 30 тысяч человек. Праздничный ритм шествию задают барабанщицы. Маршируют моряки Тихоокеанского флота и курсанты-нахимовцы.

Следом на праздничное "ура" откликаются Хабаровск, Магадан, Санкт-Петербург, Симферополь. В крымской столице шествие получилось, пожалуй, самым театрализованным. Возглавил колонну духовой оркестр. А особым украшением демонстрации стали праздничные кабриолеты.

Творческие конкурсы и спортивные состязания будут продолжаться весь день. А уже 2 мая большинство россиян отправится за город, на традиционные маёвки. Чтобы, наконец, встретить весну и набраться трудовых сил.

Анна Пешехонова, Валерия Дзгоева, Дмитрий Иванов, Александр Ивановский, Александр Медведев, "ТВ Центр".