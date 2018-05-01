В Москве прошли первомайские митинги парламентских партий

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В Москве 1 мая прошли традиционные митинги и шествия с участием всех парламентских партий. Сторонники КПРФ прошли колонной по Большой Якиманке от Калужской площади. ЛДПР провела митинг на Пушкинской площади, а "Справедливая Россия" проводит маевку в столичном парке "Красная Пресня".

Во вторник в Москве традиционные первомайские митинги и шествия провели все парламентские партии, передает "ТВ Центр".

Сторонники КПРФ прошли колонной по Большой Якиманке от Калужской площади. В этом году к коммунистам присоединились активисты всероссийского женского движения "Надежда России", а также представители Союза советских офицеров и других организации. Всего - более трёх тысяч человек.

Первомайский митинг ЛДПР собрал на Пушкинской площади сотни сторонников партии. Со сцены выступили депутаты Государственной думы и глава либерал-демократов Владимир Жириновский.

"Добро пожаловать! С праздником Первое мая! Русские хотят добра, мира! Праздник, флэшмоб. Я здесь танцую и пою вместе с вами", - заявил Жириновский.

Как и обещал лидер ЛДПР, он вместе с другими участниками музыкального флэшмоба исполнил танец.

Партия "Справедливая Россия" в этот день проводит маевку в столичном парке "Красная Пресня". В акции принял участие лидер политического объединения Сергей Миронов. Для гостей открыты спортивные площадки, организован концерт, а также лекции и мастер-классы для дачников и владельцев приусадебных участков.