В Москве за убийство 22-летней девушки задержан 15-летний подросток

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В Москве 30 апреля 15-летний подросток при попытке ограбления нанес множество ножевых ранений 22-летней девушке. В результате пострадавшая скончалась на месте. Подозреваемый задержан. Он уже признал свою вину в убийстве.

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали несовершеннолетнего. Его подозревают в убийстве девушки в столичном районе Рязанский, передает сайт Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве.

Следствие установило, что вечером 30 апреля подросток, находясь вблизи жилого дома по улице 4-я Новокузьминская попытался ограбить девушку, и нанес ей множественные колото-резанные ранения в область лица и туловища. От полученных повреждений пострадавшая скончалась на месте.

В ходе проведения следственных действий задержанный признал вину.

В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, и решен вопрос об избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела, возбужденного по статье "Убийство", продолжается.