В Москве 2 мая объявлен "желтый" уровень опасности

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В среду в Московском регионе объявлен "желтый" уровень погодной опасности из-за сильного ветра и грозы. В этот день температура воздуха в столице может прогреться до 28 градусов.

В Москве и Подмосковье 2 мая объявлен "желтый" уровень погодной опасности. Причина в сильном ветре и грозе, передает Агентство "Москва" со ссылкой на Гидрометцентр.

Согласно прогнозу, в этот день температура воздуха в столице может подняться до 28 градусов тепла.

Кроме того, повышенный уровень опасности будет действовать на территории соседних Брянской, Тверской, Ярославской, Смоленской, Владимирской и Рязанской областей.