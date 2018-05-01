В ЛНР предотвратили диверсию
Теги: Украина нападение донбасс
В Луганской народной республике предотвращена масштабная диверсия. В Министерстве госбезопасности ЛНР сообщили, что она была запланирована на майские праздники.
Руководитель пресс-службы Министерства госбезопасности самопровозглашенной Луганской народной республики Евгения Любенко рассказала, что на территории ЛНР предотвращена масштабная диверсия.
По ее словам, атака была запланирована на майские праздники, передает РИА Новости.
В Министерстве отметили, что получили оперативную информацию от "источников в спецслужбах Украины". Речь шла о комплексном плане по дестабилизации обстановки в республике, "который предусматривает покушения на должностных лиц, диверсионно-террористические акты на объектах военной и гражданской инфраструктуры".
"Так в ходе отработки полученной информации, сегодня в районе населенного пункта Краснодон было обнаружено и обезврежено самодельное взрывное устройство (СВУ), заложенное на оптоволоконной магистрали, и место закладки второго СВУ", — отметила Любенко.
Она добавила, что подрыв устройства парализовал бы работу интернета и сотовой связи на территории республики, а также важные объекты социально-экономического обеспечения ЛНР, в том числе в банковской сфере и сфере обслуживания.
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