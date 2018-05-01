СМИ назвали причину смерти диджея Avicii

Теги: сми швеция смерть Музыка

Массивная кровопотеря могла стать причиной смерти шведского диджея и музыкального продюсера Avicii. Музыкант скончался в Омане в городе Мускат.

Известный шведский диджей и музыкальный продюсер Avicii скончался из-за массивной кровопотери. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на портал TMZ.

До этого семья погибшего диджея рассказала, что он испытывал "сильный стресс", к которому привел его "перфекционизм" и постоянная тяжелая работа.

Тим Берглинг, известный под именем Avicii скончался возрасте 28 лет в Мускате в Омане. Об этом стало известно 20 апреля. СМИ предполагали, что это могло быть связано с панкреатитом.