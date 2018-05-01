При обстреле со стороны коалиции в Сирии погибли 25 человек
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Не менее 25 человек погибли при обстреле со стороны авиации западной коалиции в Сирии. Десятки мирных граждан получили ранения.
В Сирии из-за обстрела со стороны авиации международной коалиции во главе с США погибли не менее 25 человек. Об этом сообщает агентство SANA со ссылкой на источники.
Кроме того, десятки мирных граждан получили ранения. Это произошло на севере САР в пригороде Хасаке в деревне Аль-Фадыль.
Повреждены дома местных жителей.