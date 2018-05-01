При пожаре и обрушении дома в Сан-Паулу погиб один человек

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Причиной пожара в многоэтажке в бразильском Сан-Паулу стала семейная ссора. В результате обрушения высотки погиб один человек. Примерно 250 жителей удалось спасти.

Семейная ссора оказалась причиной пожара в высотном здании, которое обрушилось 1 мая утром в бразильском городе Сан-Паулу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Globo.

Издание утверждает, что проживающая на пятом этаже семейная пара в момент размолвки готовила ужин на огне, который поддерживался с помощью спиртосодержащей жидкости. В итоге жена толкнула мужа, который в этот момент подливал горючее вещество в огонь. Их одежда загорелась. Супруги смогли быстро скинуть ее, однако уже не успели потушить пожар. Они схватили своего сына и в спешке покинули здание, не сообщив никому о возгорании.

Один из соседей пары узнал о произошедшем. Он побежал наверх и предупредил всех о пожаре. Однако он смог подняться только до десятого этажа.

По меньшей мере 248 человек смогли покинуть горящую многоэтажку. При обрушении погиб один человек. Еще трое пропали без вести.

Ранее обрушение 26-этажной высотки в бразильском Сан-Паулу попало на видео.