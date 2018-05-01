Спикер парламента Армении ушел с заседания из-за несогласия с Пашиняном

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Председатель армянского парламента Ара Баблоян покинул зал заседаний в знак протеста против заявлений лидера оппозиции Никола Пашиняна. Ранее он сказал, что дети – такие же граждане страны, и заявил об их праве на принятие решений.

Спикер парламента Армении Ара Баблоян ушел из зала заседаний в знак протеста против слов лидера оппозиции Никола Пашиняна о правах детей. Об этом сообщает РИА Новости.

Перед этим кандидат на место премьер-министра страны сказал, что дети – такие же граждане страны, и заявил об их праве на принятие решений.

"Я использую то, чему научился у вас, и на 10 минут покину зал заседаний в знак протеста в связи с вашими заявлениями о правах детей. Потом разные международные организации, которые занимаются правами детей, объяснят вашу ошибку, чтобы, если вас выберут премьером, вы не повторяли эти слова", — подчеркнул Баблоян.

До этого Пашинян заявил, что Москва является стратегическим сотрудником Еревана.

В Армении 1 мая должно стать известно имя нового премьер-министра страны. Единственный кандидат на этот пост - Никол Пашинян, лидер оппозиционной партии "Елк" и организатор массовых протестов , которые длятся в стране уже более двух недель.

Участники акций на прошлой неделе добились отставки прежнего главы правительства Сержа Саргсяна, который пробыл на этом посту всего лишь неделю. Они потребовали избрать премьер-министром Пашиняна. Его кандидатуру поддержали еще две фракции парламента - блок "Царукян" и "Дашнакцутюн". Всем трем фракциям принадлежит 47 мандатов в 105-местном парламенте. Поэтому для избрания премьера требуются голоса еще как минимум шести депутатов правящей Республиканской партии Армении, которая, решила не выставлять собственного кандидата , чтобы не нагнетать напряженность в стране.

На центральной площади Еревана уже собрались тысячи людей. Они наблюдают за тем, как идет заседание Национального собрания, при помощи больших экранов, установленных перед зданием парламента.