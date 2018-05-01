В Подмосковье из-за задымления эвакуировали ТЦ "Мега Химки"

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Эвакуация была проведена в ТРЦ "Мега Химки" в Московской области. В помещении одного из арендаторов произошло задымление. Ранее СМИ сообщали о звонке с угрозой взрыва. Однако информацию опровергли.

В торгово-развлекательном центре "Мега Химки" произошло задымление. В результате была проведена эвакуация, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу владельца торгового центра - компании "Мега".

При этом наиболее крупные магазины эвакуация не затронула. Также не было звонков об угрозе взрыва, о чем ранее сообщали СМИ.

Этот ТРЦ расположен в Московской области. Площадь составляет 210 тысяч квадратных метров. На них расположено 214 магазинов.