Госдеп объявил о начале операции по окончательному разгрому ИГ в Сирии

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В Сирии начинается операция по окончательному разгрому ИГ, утверждает официальный представитель госдепа США Хезер Нойерт. По ее словам, в ней примут участие американские силы, западная коалиция и местные партнеры, в том числе, Сирийские демократические силы.

США и партнеры начинают операцию по освобождению последних оплотов запрещенного в России "Исламского государства" в Сирии. Об этом заявила официальный представитель госдепа Хезер Нойерт, передает РИА Новости.

"США, мировая коалиция и местные партнеры, включая Сирийские демократические силы, начинают операцию по освобождению последних оплотов ИГ в Сирии", — отмечается в ее заявлении.

По ее словам, "борьба будет сложной". Тем не менее, США и их партнеры "одержат победу", утверждает Нойерт.

"Мы будем защищать США, коалицию и партнерские силы в случае нападения. Дни контроля ИГ над территориями и террор сирийского народа подходит к концу", — подчеркнула она.

Также она отметила, что США "будут работать с Турцией, Израилем, Иорданией, Ираком и Ливаном для обеспечения безопасности их границ от ИГ".

Ранее стало известно, что не менее 25 человек погибли при обстреле со стороны авиации западной коалиции в Сирии. Десятки мирных граждан получили ранения.