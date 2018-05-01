Пашиняна не избрали на пост премьер-министра Армении

Теги: В мире выборы армения

Фракция правящей Республиканской партии Армении приняла решение проголосовать против кандидатуры оппозиционного лидера Никола Пашиняна, который борется за пост премьер-министра страны. Его кандидатуру поддержали только 45 депутатов парламента, а 56 проголосовали против. Таким образом, он не будет избран главой правительства.

Депутаты правящей Республиканской партии Армении решили голосовать против кандидатуры Никола Пашиняна на посту премьер-министра Армении. Об этом сообщает ТАСС.

По словам спикера Национального собрания страны Ары Баблояна, лидер армянской оппозиции говорит на языке ультиматума и отказывается идти на диалог.

"Как вы хотите, чтобы большинство парламента отдали свои голоса за вашу кандидатуру, когда вы даже не хотите сесть за стол переговоров? Так нельзя, вы говорите на языке ультиматума, это неразумно", - подчеркнул Баблоян.

Между тем, руководитель парламентской фракции Республиканской партии Ваграм Багдасарян, выступая в парламенте, заявил, что "господин Пашинян" не убедил их.

"Перед нами стоит судьба нашего государства, задача нашей армии и государственности. Ультиматумами, шантажом политические решения не принимаются. Мы встречались с Николом Пашиняном вчера (30 апреля, - прим. ред.), сегодня, он ответил на наши вопросы", - приводит его слова "Интерфакс".

"Мы будем голосовать против кандидатуры Николы Пашиняна во избежание видимых угроз, большой волны нестабильности", - заявил Багдасарян.

Сам Пашинян заявил, что Республиканская партия уничтожила себя.

"Ваша политическая сила уничтожает сама себя. Вы переходите границу самоуничтожения, откуда возврата нет. Но у вас еще есть возможность не пересекать эту границу. Говорю это без угроз. Нет сценария, при котором народное движение не может победить. Это лишь вопрос времени", - сказал Пашинян, выступая в парламенте Армении.

Во вторник в Армении должно было стать известно имя нового премьер-министра страны. Единственный кандидат на этот пост - Никол Пашинян, лидер оппозиционной партии "Елк" и организатор массовых протестов, которые длятся в стране уже более двух недель.

На прошлой неделе участники акций добились отставки прежнего главы правительства Сержа Саргсяна, который пробыл на этом посту всего лишь неделю. Они потребовали избрать на этот пост Пашиняна. Его кандидатуру поддержали еще две фракции парламента - блок "Царукян" и "Дашнакцутюн". Всем трем фракциям принадлежит 47 мандатов в 105-местном парламенте.

Однако для избрания премьера требуются голоса еще как минимум шести депутатов правящей Республиканской партии Армении, которая, решила не выставлять собственного кандидата, чтобы не нагнетать напряженность в стране.

Согласно итогам голосования, Никол Пашинян не набрал необходимого количества голосов для избрания премьером. Его кандидатуру поддержали лишь 45 депутатов парламента. Против проголосовали 56.

Читайте также:

Спикер парламента Армении ушел с заседания из-за несогласия с Пашиняном

Смена власти в Армении: Пашинян заявил о премьерских амбициях