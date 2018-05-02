Сторонники Пашиняна блокируют дороги в Ереване

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В Армении возобновились акции протеста: в Ереване перекрыты практически все дороги, нарушена работа метро, заблокировано движение в аэропорт, перекрыта железная дорога между Ереваном и Гюмри. Накануне парламент проголосовал против избрания лидера протеста Никола Пашиняна премьер-министром страны.

Автомобильное движение в Ереване почти прекращено, сообщает "Интерфакс"

Практически все улицы столицы Армении заблокированы, нарушена работа метро. Перекрыты входы в здания ряда госведомств, в частности, Минюста, Минкультуры и Минобразования.

Заблокирована дорога в ереванский аэропорт Звартноц. Люди пешком идут с чемоданами в аэропорт. Кроме того, сотрудники самой воздушной гавани присоединились к протесту.

По данным местных СМИ, железная дорога между Ереваном и Гюмри перекрыта. Движение заблокировано на автотрассе Ереван-Севан и участке автотрассы Армения-Грузия.

Во вторник в Армении прошли выборы премьер-министра. Лидер оппозиции и единственный кандидат Никол Пашинян не смог избраться на пост главы правительства, поскольку его кандидатуру поддержали только 45 депутатов парламента, а 56 проголосовали против. После поражения Пашинян призвал к тотальной забастовке.

"Блокируются все автодороги, объявляется тотальная забастовка, блокируется аэропорт, железная дорога, все межгосударственные, внутриреспубликанские дороги. Наше движение не может не завершиться победой. С завтрашнего дня (2 мая - прим. ред.) начинаются тотальные действия гражданского неповиновения. Наше требование - признать победу народа и избрать премьером кандидата народа", - заявил он.

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