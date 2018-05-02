СМИ сообщили о "непрофессиональном" сближении Су-27 и самолета США над Балтикой

Теги: сша россия безопасность Оборона вкс

Над Балтикой российский истребитель Су-27 приблизился к патрульному противолодочному самолету Boeing P-8 Poseidon Военно-морских сил США в небе над Балтикой. Перехват был безопасным, но "непрофессиональным", сообщили американские СМИ.

Российский истребитель Су-27 "непрофессионально" сблизился с самолетом ВМС США P-8​ в международном воздушном пространстве над Балтийским морем, сообщает РИА Новости со ссылкой на CNN.

По данным телеканала, Су-27 приблизился и держался на расстоянии около шести метров от американского самолета в течение девяти минут.

"Перехват был описан представителями ВС как безопасный, но непрофессиональный", - говорится в сообщении. При этом, по словам одного из собеседников телеканала, ВМС официально не классифицируют подобные инциденты как "профессиональные" или "непрофессиональные", используя термины "безопасно" или "небезопасно".