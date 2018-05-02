В Одессе в годовщину трагедии в Доме Профсоюзов пройдет марш националистов

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Годовщина трагедии в Одессе. Ровно четыре года назад при пожаре в Доме Профсоюзов погибли 48 человек. В городе сегодня усилены меры безопасности. Полиция готовится к беспорядкам - практически одновременно с траурными мероприятиями в центре города состоится марш националистов.

День, который стал рубежом. Разделивший Украину на "до" и "после". Одесса притихла в ужасе, отказавшись от сопротивления. Усвоили страшный урок и несогласные в других городах. В Донбассе, наоборот, многие ополченцы именно после этой трагедии и взялись за оружие. Но главное - вся страна погрузилась в новый, дивный и дикий мир. Спустя четыре года 2 мая - уже едва ли не праздник - "перемога над русским миром и триумф воли", передает "ТВ Центр".

"Я лично не считаю этих особ людьми, тех, что сгорели там, поэтому я не вижу в этом преступления. Вижу в этом нашу победу!", - заявил лидер общественной организации "Уличный фронт", националист Демьян Ганул.

Зверские убийства совершались практически в прямом эфире, каждый ключевой эпизод снят и показан с нескольких точек. При этом единственные подозреваемые по делу - люди, которым чудом удалось выжить в пылающем аду. Они три года томились за решеткой, якобы за участие в массовых беспорядках на Греческой площади. Что в итоге доказать, конечно, не удалось. Но за оправдательным приговором тут же следуют новые обвинения. Теперь в сепаратизме.

"Сделали все для того, чтобы это расследование прекратить, чтобы завести его в тупик. Могу сказать, что это тоже самое, что было предпринято по отношению к расследованию убийства так называемой небесной сотни на майдане. В реальности все доказательства были уничтожены сразу после убийства", - сообщил член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России Богдан Безпалько.

Удобная для Киева версия - те, кто противостоял украинским националистам, сами себя подожгли, разваливается. Все больше свидетельств тому, что смерть 48 человек запланировали, расписав убийцам роли, а убитых лишив шансов на спасение. На десятках фотографий и видеозаписей видно, как радикалы забрасывают Дом профсоюзов коктейлями Молотова. Проукраинские ультрас расстреливают людей, пытающихся спастись из огненной ловушки. Бойцы спецбригады заходят добивать выживших. Бойцы правого сектора не дают проехать пожарным машинам. Полиция бездействует. К тому же в МВД, наконец, признали: для массового уничтожения был приготовлен хлороформ. Вещество, которое при встрече с огнем превращается в яд, действующий мгновенно.

В оппозиционно настроенную Одессу заблаговременно перебросили 2,5 тысячи боевиков. В том числе - отряд грузинских наемников. И недавнее интервью одного из них - Цезария Баджалидзе - лишь подтверждает догадки аналитиков. Руководила беспорядками - нынешняя киевская власть. Президент Украины Петр Порошенко спонсировал их. А приказы отдавал Андрей Парубий. Сегодня - спикер Верховной рады.

Сегодня порядок в Одессе охраняют две тысячи полицейских. По некоторым данным, есть приказ: радикалов не трогать до последнего. Не допускать провокаций со стороны горожан. Тот самый новый украинский мир. В котором невыгоревшую часть Дома профсоюзов спокойно сдают в аренду. Там работает кафе. И кто-то в этом крематории для полусотни людей проводит банкеты, танцует и даже играет свадьбы.

Ольга Оксенич, Александр Ивановский, "ТВ Центр".