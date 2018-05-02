Во время беспорядков в Париже задержали около 300 человек

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Французская полиция задержала 270 человек во время массовых беспорядков в Париже, из них 102 человека находятся под стражей. Накануне в столице прошли манифестации против реформ президента страны Эммануэля Макрона.

До трехсот человек задержаны в Париже по итогам беспорядков, в которые переросли первомайские митинги, передает "ТВ Центр". В манифестациях, организованных профсоюзами против реформ президента страны Эммануэля Макрона, приняли участие более 20-ти тысяч человек.

По оценкам полиции, в их рядах оказалось более тысячи хулиганов. Группы радикалов в масках разгромили 31 магазин в центре и сожгли 16 автомобилей. Полиция применила водометы и слезоточивый газ. Пострадали четыре человека, в том числе боец спецподразделения.

Схожая картина наблюдалась накануне и в столице Греции. Демонстрация жителей Афин против безработицы и сокращений социальных расходов также переросла в столкновения с полицией.