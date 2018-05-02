Дирижер Валерий Гергиев отмечает 65-летие

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Легендарный дирижер, художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев отмечает 65-летие. Почти всю жизнь маэстро посвятил музыке. Исключительный талант принес ему мировую славу и возможность работать с лучшими оркестрами мира.

О своих юбилеях Валерий Гергиев, судя по всему, узнает от коллег или журналистов, передает "ТВ Центр". Высокие отношения со временем и пространством! Неутомим, стремителен, эмоционален. И работает, кажется, двадцать четыре часа в сутки.

"Если будем испытывать падение интереса - будем давать один концерт в два дня... И так далее. Так что я отшучусь... Мы выступаем - это не наказание для нас. Мы не считаем, что это тяжелая работа, которой вредно заниматься", - поделился народный артист России Валерий Гергиев.

Сейчас у Гергиева Пасхальный фестиваль. Музыкальный марафон длиною в тридцать с лишним дней. Выступать в регионах для Гергиева - принципиально важно.

"Коллектив, который часто выступает в Нью-Йорке или в Париже не может высокомерно относиться к российским регионам, мне кажется - это позиция уже чисто нравственного звучания и какой-то моральной ответственности", - рассказал Гергиев.

В детстве Гергиев мечтал играть в футбол, а не заниматься музыкой. Но еще школьником услышал выступления Ростроповича и Рихтера, и понял, что в этих звуках невероятнейшая энергия. И с тех пор в отличной компании - Штраус, Дебюсси, Вагнер или Шостакович. Гергиев всегда сотрудничал с лучшими симфоническими коллективами. И сейчас возглавляет оркестр Мюнхенской филармонии.

Для него весь мир как большая сцена. Ему рукоплескали Ла-Скала и Ковент-Гарден. Но в 2008-ом он выступал в Цхинвале, а в 2016 - в сирийской Пальмире.

"Дай Бог, чтобы таких концертов было поменьше. Причины, которые привели нас в Цхинвал, а затем и в Пальмиру, беспокоят", - заявил он.

Дирижер он, впрочем, не только на сцене. Склад ума у маэстро математический, аналитический. В тяжелейшие девяностые пришлось быть кризис-менеджером. При нем выжила и расцвела знаменитая Мариинка. У нее теперь филиалы во Владивостоке и Владикавказе, и сразу три сцены в Петербурге.

"Мы стараемся, чтобы у артистов, которые приезжают к нам, тоже было ощущение, что они приехали в крупнейший культурный мегаполис мирового значения.", - рассказал Гергиев.

Дирижеру, кажется, до всего есть дело. Важно возродить всероссийское хоровое общество. И не все равно, какой будет акустика Концертного зала в столичном Зарядье. И каким будет ближайший конкурс Чайковского. Юбилей Маэстро отмечает в Москве, в городе, где он родился, пройдут сразу два концерта.

Юлия Богоманшина, Анна Морозова, "ТВ Центр".