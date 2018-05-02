В Москве перекроют порядка 20 улиц из-за репетиции парада

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3 мая в Москве будут перекрыты почти два десятка улиц из-за проведения репетиции Парада Победы. Движение ограничат с пяти часов вечера и до окончания прохождения техники.

Почти два десятка улиц перекроют 3 мая в Москве в связи с репетицией Парада Победы. Движение ограничат с пяти часов вечера и до окончания прохождения техники, передает "ТВ Центр".

Маршрут ограничения: Нижние Мневники, Мневники, Звенигородское шоссе, Красная Пресня, Баррикадная, Новинский бульвар, Садовая-Кудринская, Большая Садовая, Триумфальная площадь, улицы Тверская и Охотный ряд, Страстной и Тверской бульвары, Театральный проезд, Новая площадь, Китайгородский проезд, Москворецкая и Кремлевская набережные, Боровицкая площадь, улицы Моховая, Воздвиженка и Новый Арбат, Большой Москворецкий мост, Болотная улица, Болотная площадь, улица Солянка и Большой Каменный мост.

Маршрут начинается на улице Нижние Мневники, проходит по Звенигородскому шоссе, Красной Пресне и Баррикадной. Затем колонна повернет на Садовое кольцо и уже оттуда - на Тверскую. По мере продвижения к Красной площади будут перекрывать улицы вокруг Кремля, а Также Новый Арбат, Большой Москворецкий и Большой Каменный мосты, Болотную улицу и Солянку.