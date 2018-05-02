МЧС предупредило о грозе с градом и шквалистом ветре

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В ближайшие часы в московском регионе начнется гроза с градом, ветер усилится до 20 метров в секунду. МЧС просит не купаться во время непогоды и не прятаться под деревьями и шаткими конструкциями, быть внимательными на дорогах.

МЧС предупредило жителей московского региона о грозе и сильном ветре, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного управления ведомства.

"По информации Росгидромета, в ближайшие один-два часа, в течение дня и вечером 2 мая местами в Москве ожидаются сильный дождь, гроза, град, при грозе шквалистый ветер с порывами 15-20 метров в секунду", - говорится в сообщении.

В связи с непогодой, МЧС рекомендует избегать рекламные щиты и шаткие строения, а автомобили ставить в гараж. Также запрещается купаться во время непогоды и прятаться под деревьями.

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