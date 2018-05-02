После обрушения высотки в Сан-Паулу пропали без вести 45 человек

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Число пропавших без вести при пожаре и обрушении жилой высотки в бразильском Сан-Паулу может достигать 45 человек. Тем не менее, это не означает, что все они находятся под обломками – многие могли отсутствовать в здании в момент ЧП.

Порядка 45 человек пропали без вести при пожаре, в результате которого рухнул высотный дом в бразильском Сан-Паулу, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

"На основании реестра проживающих в упавшем здании пожарные сейчас работают, отталкиваясь от информации о 45 пропавших без вести", - говорится в сообщении.

По данным ТАСС, формально высотка принадлежала Федеральной полиции Бразилии, но уже много лет была заброшена. В здании поселились лица, самовольно занимающие чужую жилплощадь. Из-за этого установить точное число проживающих затруднительною

Пожар в многоэтажном доме в Сан Паулу возник накануне вечером. Примерно через полтора часа охваченное огнем здание обрушилось.

По предварительным данным, причиной возгорания могла стать семейная ссора. В результате пожара погиб человек, трое пострадали. Виновникам удалось спастись.

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