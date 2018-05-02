Палата общин британского парламента приняла "поправку Магнитского"

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Палата общин британского парламента приняла поправки к законопроекту "О санкциях и о мерах по борьбе с отмыванием денег", которые аналогичны "акту Магнитского". Это позволит правительству страны отказывать в визах и въезде в страну лицам, которые обвиняются в грубых нарушениях прав человека и коррупции.

Палата общин парламента Великобритании во вторник приняла поправку к законопроекту о санкциях, которая аналогична "акту Магнитского", сообщает "Интерфакс".

Эта поправка позволит правительству Великобритании отказывать в визах и въезде в страну лицам, которые обвиняются в грубых нарушениях прав человека и коррупции.

Документ приняли без голосования, поскольку ее поддержали Лейбористская и Консервативная партии. Теперь законопроект вместе с поправкой теперь должны рассмотреть в палате лордов.

Впервые "закон Магнитского" был принят в США в 2012 году. Он был назван в честь скончавшегося в московском СИЗО "Матросская тишина" юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Изначально закон был направлен на тех, кого подозревали в смерти Магнитского – им запретили посещать США и заморозили их американские активы. Затем закон стали применять к тем, кто ответственен за нарушение прав человека и принципа верховенства права в России.

Аналогичные правовые акты также приняли Канада, Эстония, Литва.

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