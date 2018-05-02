Макрон назвал "вкусной" жену премьера Австралии
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Президент Франции по ошибке назвал жену австралийского премьер-министра Люси Тернбулл "вкусной". Французский лидер неудачно использовал в своей речи на английском языке кальку с французского, в котором слово "délicieuse" имеет, в том числе, значение "очаровательная".
Президент Франции Эммануэль Макрон назвал "вкусной" Люси Тернбулл, жену премьер-министра Австралии Малкольма Тернбулла, передает РИА Новости.
"Я хочу поблагодарить вас за ваше гостеприимство, поблагодарить вас и вашу вкусную жену", - приводит телеканал ABC слова французского лидера.
По всей видимости, неудачно использовав в своей речи на английском языке кальку с французского слова "délicieuse", которое имеет, в том числе, значение "очаровательная".
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