Макрон назвал "вкусной" жену премьера Австралии

Теги: В мире курьезы франция австралия макрон

Президент Франции по ошибке назвал жену австралийского премьер-министра Люси Тернбулл "вкусной". Французский лидер неудачно использовал в своей речи на английском языке кальку с французского, в котором слово "délicieuse" имеет, в том числе, значение "очаровательная".

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал "вкусной" Люси Тернбулл, жену премьер-министра Австралии Малкольма Тернбулла, передает РИА Новости.

"Я хочу поблагодарить вас за ваше гостеприимство, поблагодарить вас и вашу вкусную жену", - приводит телеканал ABC слова французского лидера.

По всей видимости, неудачно использовав в своей речи на английском языке кальку с французского слова "délicieuse", которое имеет, в том числе, значение "очаровательная".

Читайте также:

Трамп выкинул свой листок "со скучной речью"

Эрдоган подвинул Путина на церемонии фотографирования