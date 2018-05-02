Войска США останутся в Южной Корее после подписания мира с КНДР

Теги: В мире сша кндр армия южная корея

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин исключил возможность вывода американских войск из страны в случае заключения мирного договора с Северной Кореей. ВВС США выполняют роль посредника при решении военных вопросов с Китаем и Японией.

Подписание договора о мире между Южной Кореей и КНДР не изменит статус расположенных на полуострове американских войск, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя президентской администрации Кима Ыйя Гема.

"Вооруженные силы США в Корее являются вопросом союзнических отношений Южной Кореи и США и не имеют никакого отношения к подписанию мирного договора", - заявил он.

Сообщается, что вооруженные силы США в Южной Корее выполняют роль "посредника с сильными соседями, такими как Китай и Япония".

27 апреля встретились президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын. Исторические переговоры начались у демаркационной линии между странами и продолжились в "Доме Мира" на южнокорейской стороне.

По итогам встречи страны приняли совместную декларацию. Согласно документу, стороны прекращают любые враждебные действия в отношении друг друга. Также общей целью двух стран стало проведение процесса денуклеаризации на Корейском полуострове.

По предварительным данным, на территории Южной Кореи находятся 28,5 тысячи американских солдат.

Читайте также:

Трамп хочет встретиться с Ким Чен Ыном на границе Северной и Южной Кореи

КНДР уже в мае закроет свой крупнейший ядерный полигон

Южная Корея и КНДР объявили о прекращении враждебных действий