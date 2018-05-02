Войска США останутся в Южной Корее после подписания мира с КНДР
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Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин исключил возможность вывода американских войск из страны в случае заключения мирного договора с Северной Кореей. ВВС США выполняют роль посредника при решении военных вопросов с Китаем и Японией.
Подписание договора о мире между Южной Кореей и КНДР не изменит статус расположенных на полуострове американских войск, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя президентской администрации Кима Ыйя Гема.
"Вооруженные силы США в Корее являются вопросом союзнических отношений Южной Кореи и США и не имеют никакого отношения к подписанию мирного договора", - заявил он.
Сообщается, что вооруженные силы США в Южной Корее выполняют роль "посредника с сильными соседями, такими как Китай и Япония".
27 апреля встретились президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын. Исторические переговоры начались у демаркационной линии между странами и продолжились в "Доме Мира" на южнокорейской стороне.
По итогам встречи страны приняли совместную декларацию. Согласно документу, стороны прекращают любые враждебные действия в отношении друг друга. Также общей целью двух стран стало проведение процесса денуклеаризации на Корейском полуострове.
По предварительным данным, на территории Южной Кореи находятся 28,5 тысячи американских солдат.
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